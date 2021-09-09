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futebol

Marcelo Boeck revela desejo de ver o Fortaleza evoluindo ainda mais em 2021

Goleiro é um dos principais nomes do elenco do Leão, que faz boa campanha no Brasileirão e Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 18:13

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:13

Crédito: Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, titular da equipe tricolor, pediu intensidade máxima do elenco nas próximas partidas de 2021. Segundo o arqueiro, a meta do grupo é fazer uma boa sequência neste segundo semestre, na qual disputam o Brasileirão e Copa do Brasil.
Veja os times do coração de 30 influenciadores digitais- Estamos em um ritmo bom, fazendo ótimas partidas e buscando esse crescimento no dia a dia. Vamos continuar trabalhando para que o grupo mantenha essa intensidade até o fim da temporada visando os objetivos traçados em 2021. - disse Boeck.
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Para o arqueiro, o grupo tem entendido bem o trabalho da comissão técnica.
- Nosso grupo vem assimilando bem o que a comissão técnica vem passando e isso é muito importante. Essa união tem ajudado muito o grupo dentro de campo. - concluiu.
O Fortaleza volta a campo pelo Brasileirão em duelo da 20ª rodada, contra o Atlético-MG, às 16h, no domingo (12), na Arena Castelão.

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