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futebol

Marcelo Boeck renova com o Fortaleza até o fim de 2021

Goleiro foi o importante na reconstrução do clube e acertou a sua permanência por mais uma temporada...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 16:20
Crédito: Divulgação/Fortaleza
A segunda-feira trouxe novidades para Marcelo Boeck. Após reunião com a diretoria do Fortaleza, o arqueiro renovou o seu vinculo com o Leão até o término de 2021.Nas últimas semanas a expectativa para um acordo era grande, já que apesar do atleta ter perdido espaço no time titular, a sua experiência é fundamental para o grupo.
No clube desde 2017, Marcelo Boeck foi fundamental na reconstrução do Fortaleza, principalmente nas campanhas que culminaram com os acessos para as Séries B e A, além de ter ajudado nos títulos estaduais e Copa do Nordeste.
Nesta temporada, com Felipe Alves titular absoluto, o arqueiro disputou apenas um duelo no arco da equipe.

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