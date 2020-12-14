Marcelo Boeck renova com o Fortaleza até o fim de 2021

A segunda-feira trouxe novidades para Marcelo Boeck. Após reunião com a diretoria do Fortaleza, o arqueiro renovou o seu vinculo com o Leão até o término de 2021.Nas últimas semanas a expectativa para um acordo era grande, já que apesar do atleta ter perdido espaço no time titular, a sua experiência é fundamental para o grupo.
No clube desde 2017, Marcelo Boeck foi fundamental na reconstrução do Fortaleza, principalmente nas campanhas que culminaram com os acessos para as Séries B e A, além de ter ajudado nos títulos estaduais e Copa do Nordeste.
Nesta temporada, com Felipe Alves titular absoluto, o arqueiro disputou apenas um duelo no arco da equipe.