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futebol

Marcelo Boeck quer evolução do Fortaleza na temporada 2021

Goleiro é um dos nomes do elenco mais identificados com a torcida do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 20:41

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 20:41

Crédito: Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, pediu a evolução da equipe na temporada. Segundo o arqueiro, a meta de todos no elenco é crescer de produção e melhorar os números nos próximos compromissos deste ano pela Série A do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- Estamos fazendo uma temporada de alto nível, muito forte e queremos melhorar ainda mais nosso desempenho em campo nela. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer em 2021 - disse.
Para o arqueiro, o Leão do Pici tem tudo para fazer um bom segundo semestre.
- Nossa ideia é fazer um grande segundo semestre. Vamos trabalhar muito para alcançarmos nossos objetivos nele.
O Fortaleza vai até o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, onde enfrenta o Flamengo, às 19h, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. Neste momento, a equipe cearense está entre os líderes da competição nacional.

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