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futebol

Marcelo Boeck quer evolução do Fortaleza na reta final da temporada

Goleiro é um dos principais nomes do elenco do Leão...

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 20:19

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 20:19
Crédito: Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, pediu a evolução da equipe na reta final da atual temporada, que está na semifinal da Copa do Brasil e no G4 do Brasileirão. Segundo o arqueiro, a meta de todos no elenco é crescer de produção e melhorar os números nos próximos compromissos da época.Como seriam os escudos dos clubes nas cores dos rivais? Confira!
- Estamos trabalhando muito para crescermos e para chegarmos aos nossos objetivos nesta reta final de temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para continuar com um ritmo forte e para terminar bem 2021. - disse.
LEÃO BRIGA POR G4? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
Para o arqueiro, o Leão do Pici vem fazendo uma grande temporada.
- Estamos fazendo uma grande temporada e os números mostram isso. Temos feito bons jogos ao longo deste ano e isso mostra a força de um grupo vencedor. - concluiu.
O Fortaleza recebe o Grêmio, na quarta-feira, às 20h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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