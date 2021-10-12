Marcelo Boeck quer evolução do Fortaleza na reta final da temporada

Crédito: Divulgação / Fortaleza

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, pediu a evolução da equipe na reta final da atual temporada, que está na semifinal da Copa do Brasil e no G4 do Brasileirão. Segundo o arqueiro, a meta de todos no elenco é crescer de produção e melhorar os números nos próximos compromissos da época.Como seriam os escudos dos clubes nas cores dos rivais? Confira!

- Estamos trabalhando muito para crescermos e para chegarmos aos nossos objetivos nesta reta final de temporada. O grupo tem se dedicado ao máximo para continuar com um ritmo forte e para terminar bem 2021. - disse.

LEÃO BRIGA POR G4? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO

Para o arqueiro, o Leão do Pici vem fazendo uma grande temporada.

- Estamos fazendo uma grande temporada e os números mostram isso. Temos feito bons jogos ao longo deste ano e isso mostra a força de um grupo vencedor. - concluiu.