Marcelo Boeck pede evolução do Fortaleza na Série A e foca em duelo com o Coritiba na disputa

Crédito: Boeck é um dos mais experientes no elenco do Fortaleza (Divulgação / Fortaleza

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, pediu intensidade máxima da equipe tricolor para que o grupo possa encerrar sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro com vitórias. De acordo com o arqueiro, a meta é terminar a disputa com o Leão garantido nela para 2021.

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- Nosso elenco tem se dedicado muito para terminar o campeonato com vitórias e com o Fortaleza garantido na Série A. Temos que ter intensidade máxima até o fim do campeonato para que isso seja possível - disse.

VAI ESCAPAR DO Z4? VEJA A SITUAÇÃO DO FORTALEZA E SIMULE O BRASILEIRÃOPara o arqueiro, o Leão quer o triunfo sobre o Coritiba dentro de casa.