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Marcelo Boeck pede evolução do Fortaleza na Série A e foca em duelo com o Coritiba na disputa

Goleiro é um dos principais nomes do elenco do Leão...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 20:20

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:20

Crédito: Boeck é um dos mais experientes no elenco do Fortaleza (Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, pediu intensidade máxima da equipe tricolor para que o grupo possa encerrar sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro com vitórias. De acordo com o arqueiro, a meta é terminar a disputa com o Leão garantido nela para 2021.
Tino Marcos, Nicola… Veja o vaivém dos jornalistas esportivos em um ano
- Nosso elenco tem se dedicado muito para terminar o campeonato com vitórias e com o Fortaleza garantido na Série A. Temos que ter intensidade máxima até o fim do campeonato para que isso seja possível - disse.
VAI ESCAPAR DO Z4? VEJA A SITUAÇÃO DO FORTALEZA E SIMULE O BRASILEIRÃOPara o arqueiro, o Leão quer o triunfo sobre o Coritiba dentro de casa.
- O Coritiba tem uma equipe forte e vem em busca de pontos em nossa casa. Temos que ter inteligência durante os noventa minutos para buscarmos a vitória- afirmou o arqueiro.

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