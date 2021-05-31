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Marcelo Boeck destaca importância de clássico contra o Ceará pela terceira fase Copa do Brasil

Goleiro falou sobre o grupo e quer classificação diante do maior rival na Copa do Brasil...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 17:27
Crédito: Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo do Leão, destacou o desejo de todos em ver a equipe cearense evoluindo em 2021. Segundo o arqueiro, que acumula passagens por Internacional, Sporting e Chapecoense, o grupo tem trabalhado muito para isso e assim chegar em alta na segunda metade do ano.
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- O elenco vem se dedicado muito para melhorar o ritmo e continuar com uma intensidade nas próximas partidas da temporada. Vamos procurar crescer de produção para atingirmos nossas metas neste segundo semestre - comentou.Segundo o goleiro, o grupo vai focar tudo no clássico contra o Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil visando um grande resultado no jogo de ida.
- Sem dúvida, serão dois jogos muito equilibrados e entre duas equipes que vivem um bom momento na temporada. Tem tudo para ser duas partidas de altíssimo nível. Vamos lutar muito para fazer um bom jogo nesta semana para abrirmos uma vantagem para a partida de volta - finalizou Marcelo Boeck.

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