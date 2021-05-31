Marcelo Boeck destaca importância de clássico contra o Ceará pela terceira fase Copa do Brasil

Crédito: Divulgação / Fortaleza

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo do Leão, destacou o desejo de todos em ver a equipe cearense evoluindo em 2021. Segundo o arqueiro, que acumula passagens por Internacional, Sporting e Chapecoense, o grupo tem trabalhado muito para isso e assim chegar em alta na segunda metade do ano.

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- O elenco vem se dedicado muito para melhorar o ritmo e continuar com uma intensidade nas próximas partidas da temporada. Vamos procurar crescer de produção para atingirmos nossas metas neste segundo semestre - comentou.Segundo o goleiro, o grupo vai focar tudo no clássico contra o Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil visando um grande resultado no jogo de ida.