Marcelo Boeck destaca desejo do Fortaleza em evoluir em 2021

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, pediu intensidade máxima do elenco nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta do grupo é fazer uma boa sequência neste ano de 2021.
Veja quanto cada clube brasileiro faturou com patrocínios em 2020
- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganharmos confiança e para crescermos na temporada. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestas partidas que virão - disse.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSEPara o arqueiro, encerrar o primeiro semestre vencendo o estadual será importante para o grupo.
- Será muito importante para todos se terminarmos o primeiro semestre com esse titulo para entrarmos com tudo no Brasileirão. O elenco vai lutar muito por isso - afirmou.