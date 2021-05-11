Marcelo Boeck destaca desejo do Fortaleza em evoluir em 2021

Crédito: Leão do Pici é o 3º colocado do Campeonato Cearense (Divulgação / Fortaleza

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, pediu intensidade máxima do elenco nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta do grupo é fazer uma boa sequência neste ano de 2021.

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- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganharmos confiança e para crescermos na temporada. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestas partidas que virão - disse.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSEPara o arqueiro, encerrar o primeiro semestre vencendo o estadual será importante para o grupo.