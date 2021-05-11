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futebol

Marcelo Boeck destaca desejo do Fortaleza em evoluir em 2021

Goleiro é um dos principais nomes do elenco do Leão...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:39
Crédito: Leão do Pici é o 3º colocado do Campeonato Cearense (Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, pediu intensidade máxima do elenco nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta do grupo é fazer uma boa sequência neste ano de 2021.
Veja quanto cada clube brasileiro faturou com patrocínios em 2020
- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganharmos confiança e para crescermos na temporada. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestas partidas que virão - disse.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSEPara o arqueiro, encerrar o primeiro semestre vencendo o estadual será importante para o grupo.
- Será muito importante para todos se terminarmos o primeiro semestre com esse titulo para entrarmos com tudo no Brasileirão. O elenco vai lutar muito por isso - afirmou.

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