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futebol

Marcelo Boeck acredita no Fortaleza para passar por decisões em 2021

Goleiro do Leão destacou o desempenho da equipe na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 15:25

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:25

Crédito: Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, quer a evolução da equipe na sequência de 2021 após a vitória sobre o Palmeiras no último final de semana. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é crescer de produção e melhorar os números neste segundo semestre.- A equipe vem trabalhando forte para crescer neste segundo semestre, que será muito intenso. Vamos nos dedicar ao máximo para evoluirmos e para conquistarmos nossos objetivos nas diversas decisões que teremos.
Para o arqueiro, seu momento tem sido muito especial no clube e reconhece que tem feito muito empenho para atuar no nível em que está.- Estou feliz com esse momento que estou vivendo e tenho trabalhado para ajudar o clube dentro e fora de campo sempre. Venho me dedicando ao máximo para fazer um grande segundo semestre com todos.

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