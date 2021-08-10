Marcelo Boeck acredita no Fortaleza para passar por decisões em 2021

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, quer a evolução da equipe na sequência de 2021 após a vitória sobre o Palmeiras no último final de semana. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é crescer de produção e melhorar os números neste segundo semestre.- A equipe vem trabalhando forte para crescer neste segundo semestre, que será muito intenso. Vamos nos dedicar ao máximo para evoluirmos e para conquistarmos nossos objetivos nas diversas decisões que teremos.
Para o arqueiro, seu momento tem sido muito especial no clube e reconhece que tem feito muito empenho para atuar no nível em que está.- Estou feliz com esse momento que estou vivendo e tenho trabalhado para ajudar o clube dentro e fora de campo sempre. Venho me dedicando ao máximo para fazer um grande segundo semestre com todos.