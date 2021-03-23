Marcelo Boeck acredita em boa temporada do Fortaleza em 2021

O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, quer a evolução da equipe na temporada 2021. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é crescer de produção e melhorar os números nos próximos compromissos, após brigar contra o rebaixamento no último Brasileirão.- Estamos fazendo uma boa temporada neste início de 2021. Temos que manter esse ritmo forte para melhorarmos ainda mais nossos números neste ano. O grupo tem se dedicado muito para evoluir. Acreditamos muito no projeto que vem sendo construído - disse o goleiro do Leão.