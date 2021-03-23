Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcelo Boeck acredita em boa temporada do Fortaleza em 2021

Experiente goleiro do Leão disse que o elenco tem as peças necessárias para chegar longe nas competições que disputa...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:08
Crédito: Divulgação / Fortaleza
O goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, ídolo da torcida tricolor, quer a evolução da equipe na temporada 2021. Segundo o jogador, a meta de todos no elenco é crescer de produção e melhorar os números nos próximos compromissos, após brigar contra o rebaixamento no último Brasileirão.- Estamos fazendo uma boa temporada neste início de 2021. Temos que manter esse ritmo forte para melhorarmos ainda mais nossos números neste ano. O grupo tem se dedicado muito para evoluir. Acreditamos muito no projeto que vem sendo construído - disse o goleiro do Leão.
Para o arqueiro, o Leão do Pici tem tudo para conquistar títulos em 2021 e deixar para trás a campanha de 2020, pois sabe que o elenco tem peças que podem ajudar a alcançar os objetivos.- Pelo elenco que temos, e com os reforços chegando, temos tudo para conquistarmos títulos esse ano. O grupo sabe do seu potencial - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados