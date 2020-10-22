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Marcello Lippi se aposenta como treinador: 'Meu trabalho está feito'

Italiano conquistou título de Copa do Mundo pela seleção de seu país em 2006, na Alemanha. Técnico também teve passagens marcantes por Juventus e futebol chinês...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 11:30

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:30

Crédito: AFP PHOTO
O técnico Marcello Lippi revelou que se aposentou da carreira como treinador de futebol em entrevista à “Rádio Sportiva”. Apesar de ter aposentado a prancheta, o veterano de 72 anos não descartou uma volta ao futebol, mas afirmou que quer tirar um tempo para descansar após uma longa jornada na profissão.
- Meu trabalho como treinador está feito para sempre. Chega. Talvez eu possa ser útil em outras funções, vamos ver.
O italiano conquistou o título da Copa do Mundo com a seleção de seu país em 2006, além de ter levantado cinco taças do Campeonato Italiano e uma Liga dos Campeões pela Juventus. Lippi também teve passagem marcante pelo futebol chinês quando dirigiu o Guangzhou Evergrande e conquistou três troféus do Campeonato Chinês e uma Champions League da Ásia.

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