Marcello Lippi se aposenta como treinador: 'Meu trabalho está feito'

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O técnico Marcello Lippi revelou que se aposentou da carreira como treinador de futebol em entrevista à “Rádio Sportiva”. Apesar de ter aposentado a prancheta, o veterano de 72 anos não descartou uma volta ao futebol, mas afirmou que quer tirar um tempo para descansar após uma longa jornada na profissão.

- Meu trabalho como treinador está feito para sempre. Chega. Talvez eu possa ser útil em outras funções, vamos ver.