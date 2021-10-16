Marcelle, goleira do time sub-18 do São Paulo, comemora título do Campeonato Brasileiro Feminino

No último fim de semana, a equipe feminina sub-18 do São Paulo venceu o Corinthians e conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-18 de 2021, título inédito para o Tricolor. A goleira são-paulina, Marcelle, de 18 anos, comemorou a conquista e agradeceu o clube no qual está desde 2017.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A goleira definiu a conquista como uma 'emoção sem fim' e mostrou sua felicidade por fazer parte da história do clube. - É uma emoção sem fim. Nosso Tricolor é gigante e uma das maiores honras da minha vida é poder vestir esse manto histórico. Hoje posso dizer que faço parte dessa história também. Felicidade imensa por tudo isso que estamos vivendo - afirmou Marcelle.
Após o título, a jogadora do São Paulo exaltou a mentalidade do elenco, que, segundo ela, mostrou determinação desde o início do campeonato.
- Desde o início do campeonato estávamos determinadas a fazer o possível e o impossível para levantarmos a taça. Todo nosso esforço valeu a pena! Só tenho a agradecer ao São Paulo por toda estrutura e por acreditar no nosso futebol. Somos uma das bases mais fortes e desenvolvidas do Brasil e vamos crescer cada vez mais, tenho certeza - comentou a goleira.O São Paulo foi campeão invicto, com 10 vitórias e 3 empates. As garotas do Tricolor marcaram 34 gols e sofreram apenas 7 nessas 13 partidas. O próximo desafio da base feminina do clube é o Campeonato Paulista Feminino Sub-17, que tem estreia marcada para o início de novembro.