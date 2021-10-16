Marcelle, goleira do time sub-18 do São Paulo, comemora título do Campeonato Brasileiro Feminino

Crédito: Divulgação/São Paulo

No último fim de semana, a equipe feminina sub-18 do São Paulo venceu o Corinthians e conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-18 de 2021, título inédito para o Tricolor. A goleira são-paulina, Marcelle, de 18 anos, comemorou a conquista e agradeceu o clube no qual está desde 2017.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A goleira definiu a conquista como uma 'emoção sem fim' e mostrou sua felicidade por fazer parte da história do clube. - É uma emoção sem fim. Nosso Tricolor é gigante e uma das maiores honras da minha vida é poder vestir esse manto histórico. Hoje posso dizer que faço parte dessa história também. Felicidade imensa por tudo isso que estamos vivendo - afirmou Marcelle.

Após o título, a jogadora do São Paulo exaltou a mentalidade do elenco, que, segundo ela, mostrou determinação desde o início do campeonato.