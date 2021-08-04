Marcelinho retorna ao Londrina e quer grande segundo semestre pelo Tubarão na Série B

O meia-atacante Marcelinho, que retornou ao Londrina, falou sobre sua expectativa para esse segundo semestre no clube paranaense. Segundo o jogador, que já defendeu a agremiação há alguns anos, sua meta é fazer um ano perfeito com todos no elenco.- Vou trabalhar muito para que esses próximos meses sejam de grandes resultados para mim e para todos no elenco. Estou muito motivado e focado neste retorno ao Londrina. Lutar para que tudo saia como estou planejando.
O jogador ainda destacou o desejo do elenco em crescer na Série B e reconheceu a força das peças do grupo na missão de subir na tabela.- O grupo é forte, competitivo e tem tudo para crescer de produção no ano. Vamos lutar para que esse segundo semestre seja de vitórias para todos.