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Marcelinho retorna ao Londrina e quer grande segundo semestre pelo Tubarão na Série B

Meio campista exaltou o elenco na briga pelo acesso à Série A...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 18:08

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:08

Crédito: Divulgação / Londrina
O meia-atacante Marcelinho, que retornou ao Londrina, falou sobre sua expectativa para esse segundo semestre no clube paranaense. Segundo o jogador, que já defendeu a agremiação há alguns anos, sua meta é fazer um ano perfeito com todos no elenco.- Vou trabalhar muito para que esses próximos meses sejam de grandes resultados para mim e para todos no elenco. Estou muito motivado e focado neste retorno ao Londrina. Lutar para que tudo saia como estou planejando.
O jogador ainda destacou o desejo do elenco em crescer na Série B e reconheceu a força das peças do grupo na missão de subir na tabela.- O grupo é forte, competitivo e tem tudo para crescer de produção no ano. Vamos lutar para que esse segundo semestre seja de vitórias para todos.

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