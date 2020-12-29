Marcelinho quer evolução no Marítimo e projeta sequência na equipe

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Uma das jovens promessas do Marítimo, o atacante Marcelinho, com passagem pelo Londrina, falou sobre a expectativa de continuar melhorando seu rendimento em campo para ter uma sequência na equipe nesta época. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção e evoluir com a camisa do clube.

- Tenho lutado muito no dia a dia para buscar meu espaço e para ajudar o plantel nesta sequência da época. Venho me dedicando ao máximo para que isso seja possível. Vou continuar neste ritmo forte para crescer de produção com todos na temporada”.O jogador falou sobre a vontade do grupo fazer bons jogos nestas próximas semanas.