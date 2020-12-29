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futebol

Marcelinho quer evolução no Marítimo e projeta sequência na equipe

Promessa da equipe portuguesa, atacante vive boa fase e busca crescer produção coletiva...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 12:45

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 12:45

Crédito: Divulgação
Uma das jovens promessas do Marítimo, o atacante Marcelinho, com passagem pelo Londrina, falou sobre a expectativa de continuar melhorando seu rendimento em campo para ter uma sequência na equipe nesta época. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção e evoluir com a camisa do clube.
- Tenho lutado muito no dia a dia para buscar meu espaço e para ajudar o plantel nesta sequência da época. Venho me dedicando ao máximo para que isso seja possível. Vou continuar neste ritmo forte para crescer de produção com todos na temporada”.O jogador falou sobre a vontade do grupo fazer bons jogos nestas próximas semanas.
- O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para ter um bom rendimento nestas próximas semanas Só depende da gente agora.

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