Marcelinho quer evolução do Marítimo e elogia elenco português

Crédito: (Divulgação/Marítimo

O atacante Marcelinho, do Marítimo, destacou o desejo de ver a equipe da Ilha da Madeira crescendo de produção nesta sequência da temporada. Segundo o jogador, no clube desde a última época, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo nas próximas semanas.

- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe cresça de produção nestas próximas semanas. O plantel vem se empenhando ao máximo para melhorar ainda mais seu desempenho em campo na época. Vamos continuar nos dedicando muito para que possamos fazer uma grande temporada - disse.

O jogador, que tem passagem pelo Londrina, ainda revelou que pretende fazer a melhor época da sua carreira.