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futebol

Marcelinho quer evolução do Marítimo e elogia elenco português

Atacante diz estar trabalhando para realizar melhor temporada da carreira no futebol luso
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LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 15:34

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 15:34

Crédito: (Divulgação/Marítimo
O atacante Marcelinho, do Marítimo, destacou o desejo de ver a equipe da Ilha da Madeira crescendo de produção nesta sequência da temporada. Segundo o jogador, no clube desde a última época, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo nas próximas semanas.
- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe cresça de produção nestas próximas semanas. O plantel vem se empenhando ao máximo para melhorar ainda mais seu desempenho em campo na época. Vamos continuar nos dedicando muito para que possamos fazer uma grande temporada - disse.
O jogador, que tem passagem pelo Londrina, ainda revelou que pretende fazer a melhor época da sua carreira.
- Tenho trabalhado muito para que esse ano seja especial para mim, de grandes conquistas com o Marítimo e individuais também. Vou continuar me dedicando muito para que isso aconteça.

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