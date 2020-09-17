Marcelinho projeta grande época no Marítimo e elogia elenco português

Crédito: Marcelinho busca espaço no time do Marítimo (Divulgação/Marítimo

O atacante Marcelinho, com passagem pelo Londrina, destacou o desejo de fazer uma grande temporada com a camisa do Marítimo. O jogador, que também atuou no Foz do Iguaçu no início da carreira, revelou que está muito motivado para que esse ano seja o melhor da sua carreira dentro e fora de campo.

- Estou muito motivado para fazer uma grande época esse ano com todos no clube. Vou trabalhar muito para ajudar e para continuar evoluindo com a camisa do clube. Espero que essa temporada seja a melhor da minha carreira em termos de números e desempenho nos jogos. Espero manter essa intensidade nos treinos para crescer de produção com todos no elenco.

O jogador ainda elogiou o elenco do Marítimo para esse ano.