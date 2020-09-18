Marcelinho Paraíba volta ao Treze-PB e assume o cargo de auxiliar técnico

Na zona de rebaixamento da Série C, o Treze busca soluções para tentar a sua recuperação no torneio e vai reforçar a comissão técnica. De acordo com o diretor de futebol Ivandro Neto, o ex-jogador Marcelinho Paraíba é o novo auxiliar técnico do clube.‘Marcelinho Paraíba foi um cara que esteve junto com a gente no acesso da série D para a série C. Nos ajudou a se manter na série C ano passado. É um cara que vai agregar muito, passando experiência, é um cara que todo mundo respeita. Ele vem para ser auxiliar fixo do clube. Acredito que ele tem muita coisa boa para repassar’, disse.