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futebol

Marcelinho Paraíba volta ao Treze-PB e assume o cargo de auxiliar técnico

Ex-jogador com passagens por grandes clubes do país retorna ao time paraibano para assumir vaga na comissão técnica...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 12:43

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 12:43
Crédito: Divulgação/Treze
Na zona de rebaixamento da Série C, o Treze busca soluções para tentar a sua recuperação no torneio e vai reforçar a comissão técnica. De acordo com o diretor de futebol Ivandro Neto, o ex-jogador Marcelinho Paraíba é o novo auxiliar técnico do clube.‘Marcelinho Paraíba foi um cara que esteve junto com a gente no acesso da série D para a série C. Nos ajudou a se manter na série C ano passado. É um cara que vai agregar muito, passando experiência, é um cara que todo mundo respeita. Ele vem para ser auxiliar fixo do clube. Acredito que ele tem muita coisa boa para repassar’, disse.
A chegada do renomado ex-jogador, que passou por grandes clubes do Brasil e também brilhou na Europa, serve para iniciar uma montagem de comissão técnica fixa, que pretende ajudar na construção de um estilo de jogo próprio do clube paraíbano.
Após cinco jogos disputados, o Treze aparece na penúltima colocação do grupo A, com apenas dois pontos. Na última rodada, o clube paraibano empatou por 1 a 1 com o Manaus em duelo cercado de polêmicas.
Calendário
O próximo jogo do Treze acontece neste sábado, quando a equipe recebe a Jacupiense, a partir das 16h (Horário de Brasília).

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