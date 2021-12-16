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Marcelinho Paraíba e Léo Moura se enfrentam na fase final da Liga Nacional de Futebol 7

Ex-companheiros no Flamengo vão se reencontrar na fase final da Liga Nacional de Futebol 7...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 17:20

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 17:20

No sábado (18), começa a fase final da Liga Nacional de Futebol 7. SA Betesporte (PE) e Resenha (PI) se enfrentam na abertura do Grupo A da competição, às 12h, na Arena R1. As equipes, inclusive, contam com Marcelinho Paraíba e Léo Moura, ex-companheiros de Flamengo, que se enfrentam pela primeira vez na modalidade.+ Homem-Aranha no futebol? Jogadores viram grandes super-heróis em montagens. Confira!
A primeira fase da Liga Nacional foi disputada em Salvador (BA), entre outubroe novembro. Os dois clubes avançaram às fases finais de forma invicta.
O SA Betesporte, de Marcelinho, deixou pelo caminho o Vitória, Confiança, Santa Cruz e Bahia. Já o Resenha, de Léo Moura, precisou passar pelo Smille Jr, Alves, Brasília, União Crato e 91 Sports.
- Nossa primeira fase foi impecável e nos trouxe confiança para jogar a fasefinal. Sabemos que são jogos complicados e que não podemos falhar, porqueas partidas são decididas nos detalhes, e qualquer erro pode decretar a nossadesclassificação. Estamos concentrados e focados para sairmos de Palhoça com a taça. Pela frente teremos adversários fortes e jogadores de nívelmundial, como o Marcelinho. Mas por aqui também temos jogadoresqualificados - disse Léo Moura.
A segunda fase será disputada em dois grupos. Além de SA Betesporte eResenha, o Avaí completa a chave. Já o grupo B é composto por Oeste,Grêmio e Flamengo. Dois clubes de cada grupo avançam à semifinal, que serájogada no domingo (19).
- Os meus anos como jogador profissional trouxeram a confiança para a SABetesporte (PE) investir no meu futebol. Estou aqui para representar essacamisa da melhor forma. Sei que a Liga não é um campeonato simples.Chegamos confiantes e espero fazer uma ótima estreia pela equipe - afirmouMarcelinho.
VEJA TABELA COM OS PRIMEIROS JOGOS DO PAULISTÃO 2022
Marcelinho Paraíba foi anunciado no início de dezembro pelo SA Betesporte para a disputa da fase final da Liga Nacional de Futebol 7. Pelo lado do Resenha, Léo Moura assinou com a equipe piauiense em outubro e já jogou na Liga Nacional, além de atuar no Mundial da modalidade.
Ex-companheiros de Flamengo, os atletas conquistaram o CampeonatoCarioca de 2009 pelo Rubro-Negro.
Crédito: LéoMouraemaçãopeloResenha(Foto:WeslleyDouglas/ResenhaFC

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