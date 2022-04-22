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Marcelinho, novo contratado da Inter de Limeira, faz análise sobre sua adaptação

O jogador tem a ambição de ajudar a equipe na série D do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:55
A Inter de Limeira adquiriu uma série de reforços para o resto da temporada. Dentre os jogadores contratados para ajudar na disputa da série D, está Marcelinho, meio-campista que atuou pelo Democrata de Governador Valadares no Campeonato Mineiro. O atleta já debutou pela equipe no último domingo, no jogo contra a Caldense, o confronto também marcou a estreia da Inter na competição.Marcelinho tem passagem pela Europa e por equipes como Portuguesa, Guarani e CRB. O jogador chega com a responsabilidade de ser o camisa 10 do clube. Em entrevista, o atleta falou sobre a sua adaptação: -Minha adaptação está sendo ótima. O grupo me recebeu muito bem e isso facilitou muito a minha adaptação ao clube-, disse o meio-campista.
O jogador ainda traçou o acesso como o objetivo do clube. Para completar, o atleta fez um balanço do empate na estreia da competição: -Por ter sido a primeira partida, foi muito boa. Conquistamos um ponto fora, o importante é somarmos, não podemos perder-, concluiu Marcelinho.
Crédito: (Foto:divulgaçãopessoal/assessoria)

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