Marcelinho espera grande reta final de 2021 no Londrina e quer seguir ajudando o clube em campo

O meia-atacante Marcelinho, titular do Londrina, falou sobre sua expectativa para esse segundo semestre. Segundo o jogador, que já defendeu a agremiação há alguns anos, sua meta é fazer uma boa sequência para evoluir.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Venho me dedicando ao máximo para crescer de produção e para continuar sendo decisivo. Estou muito focado, motivado e ciente da responsabilidade que terei.