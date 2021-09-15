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futebol

Marcelinho espera grande reta final de 2021 no Londrina e quer seguir ajudando o clube em campo

Meio campista também falou sobre a luta do clube na Série B e o foco da equipe...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 15:17
Crédito: Divulgação / Londrina
O meia-atacante Marcelinho, titular do Londrina, falou sobre sua expectativa para esse segundo semestre. Segundo o jogador, que já defendeu a agremiação há alguns anos, sua meta é fazer uma boa sequência para evoluir.- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Venho me dedicando ao máximo para crescer de produção e para continuar sendo decisivo. Estou muito focado, motivado e ciente da responsabilidade que terei.
O jogador ainda destacou o desejo do elenco em crescer na Série B.- O grupo vem se empenhando para crescer de produção na Série B. Vamos lutar muito para terminarmos bem o ano - completou o meio campista.

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