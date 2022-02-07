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futebol

Marcelinho espera evolução do Londrina ao longo de 2022

Atacante afirma que os jogadores estão comprometidos com o projeto do clube...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 18:47
Titular do Londrina e em ótimo momento no clube, o meia Marcelinho acredita que o grupo terá uma boa sequência nestas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos é a evolução do elenco em 2022.- O elenco tem trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando seus números em 2022. Todos estão muito focados em melhorar o rendimento em campo nesta sequência da temporada. Esse é o objetivo.
O jogador ainda falou sobre sua boa fase neste ano.- Estou muito feliz com meu momento no clube e buscando esse crescimento com todos. Vou continuar trabalhando muito para evoluir e para fazer um grande ano no clube - completou o atleta do Tubarão.
Crédito: Divulgação/Londrina

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