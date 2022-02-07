Marcelinho espera evolução do Londrina ao longo de 2022

Titular do Londrina e em ótimo momento no clube, o meia Marcelinho acredita que o grupo terá uma boa sequência nestas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos é a evolução do elenco em 2022.- O elenco tem trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando seus números em 2022. Todos estão muito focados em melhorar o rendimento em campo nesta sequência da temporada. Esse é o objetivo.