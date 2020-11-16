Marcelinho espera crescer de produção no Marítimo na temporada

Crédito: Divulgação / Marítimo

O atacante Marcelinho, atualmente no Marítimo, revelou o desejo de fazer uma ótima sequência com o clube português nas próximas semanas. Segundo o jogador, no clube desde a temporada passada, sua meta é melhorar o desempenho no clube este ano.

- Tenho me dedicado ao máximo para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube este ano. Vou me empenhar ao máximo para fazer uma boa sequência na equipe nestas próximas semanas. Estou muito motivado e confiante no trabalho que tenho feito nestas últimas semanas - disse.

O jogador, que tem passagem pelo Londrina, ainda destacou que gostaria de ver a equipe evoluindo ainda mais na temporada.