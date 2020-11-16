Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcelinho espera crescer de produção no Marítimo na temporada

Atacante diz estar trabalhando para realizar melhor temporada da carreira no futebol luso
...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 14:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 14:17
Crédito: Divulgação / Marítimo
O atacante Marcelinho, atualmente no Marítimo, revelou o desejo de fazer uma ótima sequência com o clube português nas próximas semanas. Segundo o jogador, no clube desde a temporada passada, sua meta é melhorar o desempenho no clube este ano.
- Tenho me dedicado ao máximo para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube este ano. Vou me empenhar ao máximo para fazer uma boa sequência na equipe nestas próximas semanas. Estou muito motivado e confiante no trabalho que tenho feito nestas últimas semanas - disse.
O jogador, que tem passagem pelo Londrina, ainda destacou que gostaria de ver a equipe evoluindo ainda mais na temporada.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa evoluir e melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Estamos no caminho certo para que isso seja possível.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados