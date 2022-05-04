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futebol

Marcelinho é emprestado ao Paysandu e coloca metas ambiciosas para a temporada

O foco do atacante é contribuir na busca do acesso para a Série B do Brasileirão...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 19:55
Marcelinho, atacante que estava no Londrina, está de casa nova. O atleta vai integrar o elenco do Paysandu. O jogador vem com o desafio de ajudar o time na busca do acesso para a série B do Campeonato Brasileiro. O esportista ressaltou a importância de trajar a camisa bicolor.-Estou muito feliz por ter assinado no Paysandu. É uma responsabilidade grande vestir essa camisa. Sei disso. Vou trabalhar muito para honrar as cores do Papão. Estou muito motivado para esse desafio-, comentou o atleta.
O mais novo atacante do Paysandy ainda relatou sobre as metas impostas para o clube no ano: -Vamos lutar muito para chegarmos ao acesso esse ano, que seria muito importante para o clube. Tenho certeza que faremos uma grande sequência na Série C-, concluiu Marcelinho.
Crédito: OjogadorfoiemprestadopeloLondrina(Foto:Divulgação/Paysandu

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