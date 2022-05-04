Marcelinho é emprestado ao Paysandu e coloca metas ambiciosas para a temporada

Marcelinho, atacante que estava no Londrina, está de casa nova. O atleta vai integrar o elenco do Paysandu. O jogador vem com o desafio de ajudar o time na busca do acesso para a série B do Campeonato Brasileiro. O esportista ressaltou a importância de trajar a camisa bicolor.-Estou muito feliz por ter assinado no Paysandu. É uma responsabilidade grande vestir essa camisa. Sei disso. Vou trabalhar muito para honrar as cores do Papão. Estou muito motivado para esse desafio-, comentou o atleta.