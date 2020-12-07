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Marcelinho destaca trabalho intenso para melhorar rendimento em campo com a camisa do Marítimo

Atacante é esperança de gols do clube português na temporada
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 15:10

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 15:10

Crédito: Divulgação
O atacante Marcelinho, atualmente no Marítimo, destacou o desejo de crescer de produção com a camisa do clube nas próximas semanas. Segundo o jogador, com passagem pelo Londrina, sua meta é melhorar o desempenho em campo na sequência da época.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube e para ajudar. Venho me empenhando durante os treinos para contribuir com o grupo. Espero continuar crescendo de produção nas próximas semanas. O jogador ainda revelou o desejo do grupo em melhorar o desempenho em campo na época.
- Estamos lutando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo e para crescermos na época. O grupo é muito bom e tem tudo para evoluir.

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