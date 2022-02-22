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Marcelinho, camisa 7 do Democrata, dá valor para a modéstia do time: ‘Nosso grupo não possui vaidade’

O jogador pretende se destacar e exalta equipe no Campeonato Mineiro...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 16:28
Promovido recentemente para a elite do Campeonato Mineiro, o Democrata de Governador Valadares tem feito uma ótima trajetória na competição. Após oito jogos, o time está na 6ª posição, perto dos quatro primeiros que avançam para o mata-mata do torneio.No meio de tantas surpresas positivas, é natural que haja destaques individuais presentes no time. Um deles é o meio-campista Marcelinho, revelado pela Portuguesa (SP), o jogador é um dos grandes nomes do Democrata na competição. Aliás, o atleta possui três gols e duas assistências.
Em entrevista, o jogador conversou sobre o início de temporada e citou os fatores que levaram a equipe para este começo esperançoso: 'Muito trabalho, dedicação e o principal é a humildade do nosso grupo. Nosso grupo não possui vaidade'.
O camisa 7 ainda deu detalhes do projeto do clube no estadual: 'Nosso grupo pensa grande. No início do campeonato muitos colocaram que iríamos brigar para não cairmos, mas isso nunca passou pela nossa cabeça, e sim buscar coisas maiores. Ainda temos três jogos muito importantes e vamos em busca de chegar às semifinais', detalhou Marcelinho. O jogador ainda disse em detalhe que seus bons números são frutos da sua fé, do apoio de sua esposa e da confiança da comissão e elenco.
Crédito: Divulgação:Assessoriapessoal

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