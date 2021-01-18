Marcelinho assina com o Vizela e espera grande temporada no clube

Crédito: Divulgação/Vizela

O meia-atacante Marcelinho, que pertence ao Marítimo, assinou com o Vizela para o restante da época em Portugal. Feliz com o novo desafio, o jogador, com passagem pelo Londrina, falou sobre a sua perspectiva para os próximos meses.

- Estou feliz com esse novo desafio. Espero fazer uma grande sequência de época com a equipe para alcançarmos nossos objetivos na temporada. Vou trabalhar muito para ter sucesso nestes próximos meses vestindo a camisa do Vizela.O jogador falou sobre o desejo do grupo em fazer uma grande Segunda Liga.