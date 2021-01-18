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futebol

Marcelinho assina com o Vizela e espera grande temporada no clube

Atacante pertence ao Marítimo e busca fazer uma boa Segunda Liga...

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 12:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2021 às 12:10
Crédito: Divulgação/Vizela
O meia-atacante Marcelinho, que pertence ao Marítimo, assinou com o Vizela para o restante da época em Portugal. Feliz com o novo desafio, o jogador, com passagem pelo Londrina, falou sobre a sua perspectiva para os próximos meses.
- Estou feliz com esse novo desafio. Espero fazer uma grande sequência de época com a equipe para alcançarmos nossos objetivos na temporada. Vou trabalhar muito para ter sucesso nestes próximos meses vestindo a camisa do Vizela.O jogador falou sobre o desejo do grupo em fazer uma grande Segunda Liga.
- A equipe vem fazendo um bom campeonato e vai lutar até o fim para manter esse nível. Tenho certeza que os próximos meses serão muito bons para todos.

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