Marcel vibra com primeiro gol e busca evolução no CSA

O zagueiro Marcel marcou seu primeiro gol com a camisa do CSA na vitória sobre o Náutico, por 3 a 1, no último domingo, pela Copa do Nordeste.

Marcel abriu o placar do triunfo com um cabeceio após uma falta pela esquerda. O atleta vibrou com o gol.

- Foi uma sensação muito boa, diante da nossa torcida e em um jogo importante para nós. Espero que seja o primeiro de muitos outros - disse o atleta.

- A gente sabia que seria um jogo difícil e entramos muito concentrados e foçados no objetivo da vitória, e conseguimos imprimir um ritmo forte no começo e fazer o resultado rápido - acrescentou Marcel.Com sete jogos em sua primeira temporada pelo CSA, Marcel acredita que a boa atuação possa render uma sequência com o técnico Mozart.

- Professor Mozart está rodando o elenco pela quantidade de jogos e desgaste de todos. Felizmente fiz um bom jogo e coroado com o gol. É sempre buscar melhorar para ter uma boa sequência e ajudar o time - comentou o atleta.

Para finalizar, o jogador fez uma autoanálise de suas partidas como titular.

Desde que cheguei estou me dedicando e me esforçando todos os dias para atingir o melhor nível, e assim vai continuar a temporada toda. Sempre tem o que melhorar - finalizou.