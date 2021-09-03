Marcão vê evolução no Fluminense, prevê retorno de Caio Paulista e diz: 'Poderíamos ter um resultado melhor'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de voltar a vencer contra o Bahia, o Fluminense teve novo tropeço no Campeonato Brasileiro e empatou por 1 a 1 com o Juventude, na noite desta quinta-feira, no Maracanã. Após o jogo, em entrevista coletiva, Marcão citou um sentimento de frustração por conta do resultado. Para o treinador, o time evoluiu, mas pecou em não matar o jogo atrasado da 14ª rodada.

+ ATUAÇÕES: Arias marca para o Fluminense e recebe a maior nota - O sentimento é que poderíamos ter alcançado um resultado melhor, mas pelo desempenho nós vimos uma evolução. Todos bem satisfeitos com a estratégia que foi criada, a superioridade nos setores. No segundo momento teríamos que arriscar um pouco e cedemos espaços para o Juventude. Mas nosso time evoluiu daquilo que pedíamos e estávamos treinando. É mais a nossa cara, um jogo apoiado, transição em velocidade, criando bastante oportunidades. Infelizmente é jogo, não matamos e eles na bola parada tiraram os pontos de nós - avaliou o treinador.

​Fazendo o quarto jogo no comando do Flu, Marcão vê uma melhora no rendimento da equipe, que tem uma vitória, dois empates e uma derrota até aqui com ele. No Brasileirão, o time sobe para o 11º lugar, com 22 pontos, e volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando visita a Chapecoense na Arena Condá, às 21h30, pela 19ª rodada.

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- Gostamos de um jogo de muita imposição, marcação, era o jogo perfeito para sair com um grande resultado por tudo que criaram e fizeram. Mas o caminho é esse. Do jogo do Bahia para cá nós conseguimos uma grande evolução técnica e tática. Vamos continuar trabalhando para que isso aconteça em mais jogos. Inclui a disposição tática com o desempenho técnico. Vamos tornar o Fluminense forte, jogando com marcação e a certeza de ficar com a bola e gostar do jogo - disse.Uma das novidades na equipe desta quinta-feira foi a titularidade do volante Nonato. Poupado por conta da sequência de jogos, Martinelli ficou fora e viu seu substituto ir bem no Maracanã. Marcão explicou a opção pela alteração e elogiou o meio-campista, que fez a estreia como titular.

- Fiquei muito feliz pela entrega e pelo jogo do Nonato. O Martinelli vinha de muitos jogos e a gente entendeu que em algum momento teria que dar um descanso para ele. É um jogador talentoso e que vai nos ajudar bastante. Vamos precisar de todos. Se entender que alguém caiu de produção vai entrar outro e vai ser igual. Temos um grupo homogêneo. Tenho certeza que vamos ter a ajuda de todos - elogiou.

A ansiedade do torcedor agora fica por conta do retorno de alguns lesionados. Fora desde 24 de julho, Caio Paulista está próximo de voltar a ser relacionado após uma lesão complicada na coxa direita. Ele já treina com o grupo e tem chances de ficar disponível na terça-feira. Já Gabriel Teixeira precisará de mais tempo.