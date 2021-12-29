Marcão emite longo comunicado justificando sua saída do Sport

Agora é oficial: o meio-campista Marcão não faz parte dos planos do Sport para a próxima temporada em decisão tomada pelo próprio jogador de 30 anos de idade.>Como estão as movimentações mais recentes do mercado da bolaPor meio de seu perfil nas redes sociais, o atleta não apenas informou sua saída como também emitiu um longo comunicado onde relata diversos episódios de atrasos salariais por parte do clube da Praça da Bandeira. Algo que ocorreu, aliás, desde a primeira passagem do jogador, ocorrida ainda no ano de 2018.