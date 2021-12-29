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Marcão emite longo comunicado justificando sua saída do Sport

Jogador relatou atrasos salariais existentes por parte do clube pernambucano e cravou: 'Não é pelo dinheiro, é pela falta de compromisso'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 16:01

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 16:01

Agora é oficial: o meio-campista Marcão não faz parte dos planos do Sport para a próxima temporada em decisão tomada pelo próprio jogador de 30 anos de idade.>Como estão as movimentações mais recentes do mercado da bolaPor meio de seu perfil nas redes sociais, o atleta não apenas informou sua saída como também emitiu um longo comunicado onde relata diversos episódios de atrasos salariais por parte do clube da Praça da Bandeira. Algo que ocorreu, aliás, desde a primeira passagem do jogador, ocorrida ainda no ano de 2018.
Esclarecendo que houve a promessa de quitação do débito existente quando do seu retorno do Oriente Médio, onde defendeu o Emirates Club-EAU, Marcão pontuou que novos atrasos aconteceram e acabaram minando a confiança que o atleta tinha nos comandantes do Leão da Ilha.
Na somatória das duas passagens, o jogador fez 101 partidas na equipe de Recife (retrospecto de 37 vitórias, 24 empates e 40 reveses) com três gols marcados e uma assistência.
Veja o comunicado de Marcão nas redes sociais
Crédito: Meio-campistapassoudas100partidasnoLeão(Reprodução/TwitterMarcão

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