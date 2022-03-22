Marcão completa 100 jogos na Liga Turca: 'Sentimos como é fazer parte do Galatasaray'

A idolatria do zagueiro Marcão no Galatasaray é vista nas arquibancadas, com bandeiras, faixas e camisetas dos torcedores em referência ao xerife da equipe. No clube turco desde 2018, o defensor já conquistou três taças pela equipe: o Campeonato Turco, a Taça da Turquia e a Supertaça da Turquia, e no último fim de semana, alcançou a marca de 100 jogos na Liga.- Desde que cheguei ao clube minha família e eu vivemos, respiramos e sentimos como é fazer parte do Galatasaray. Estou orgulhoso por ter chegado aos 100 jogos no Campeonato Turco - disse o zagueiro.
Com 135 partidas pelo clube e dois gols marcados, sendo um deles diante do Barcelona, na última quinta-feira, pela Liga Europa, Marcão aproveitou para agradecer os torcedores.
- Obrigado a todos que me ajudaram nessa jornada. Seguimos trabalhando por dias e melhores resultados - concluiu.