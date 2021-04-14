Marcão chega a 50 jogos pelo Sergipe, comemora marca e relembra jogo com o Cuiabá: 'Foi muito especial'

Crédito: Divulgação/Sergipe

Alcançar marcas importantes em qualquer clube de futebol do Brasil tem se tornado algo cada vez mais raro. Com o grande fluxo de chegadas e saídas, histórias são interrompidas o tempo inteiro. Curiosamente logo em um clássico contra o Confiança, Marcão chegará aos 50 jogos vestindo a do Sergipe. O goleiro comemorou o feito.TABELA> Veja classificação e simulador do Sergipano-2021 clicando aqui

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- Sempre é importante conseguir atingir 50 jogos em um time com bastante tradição como é o Sergipe. Estou muito feliz pela marca, espero atingir muitas outras e ficar marcado de vez na história do clube.

Na difícil missão de eleger um dos jogos mais importantes dentre esses 50, Marcão relembra com muito carinho da partida diante do Cuiabá, pela Copa do Brasil. Apesar de ter sido derrotado, o goleiro foi um dos destaques do duelo e realizou diversas defesas importantes.

- O jogo contra o Cuiabá foi muito especial, consegui fazer grandes defesas e ajudar a equipe de alguma forma. Foi uma sensação incrível conseguir jogar em alto nível contra grandes jogadores de Série A e ser falado muito bem no cenário nacional.

Nem sempre capitão, mas sempre prestativo. O líder do Sergipe conta que a iniciativa de manter um vestiário unido, ajudar companheiros e buscar renovar as energias do grupo é algo natural.