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futebol

Marcano, do Porto, ficará afastado por lesão durante três meses

O clube português emitiu uma nota oficial comunicando a situação do zagueiro...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 18:41

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 18:41

Crédito: MIGUEL RIOPA AFP
O Porto anunciou que Iván Marcano, zagueiro do clube que se lesionou na última quarta-feira, irá permanecer afastado por, pelo menos, três meses.
De acordo com as previsões do clube, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o zagueiro irá perder o restante da temporada e o início da próxima.
Confira a nota oficial:
"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, que o seu jogador profissional de futebol, Iván Marcano, foi operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
A intervenção cirúrgica, realizada pelo Professor José Carlos Noronha na Ordem de São Francisco, no Porto, decorreu sem intercorrências, seguindo-se agora o plano de reabilitação adequado a este tipo de lesões.
O período expectável para o afastamento da competição não será nunca inferior a três meses."E MAIS:Estrelas do Olympique de Marseille convenceram Villas-Boas a ficarCom falha do goleiro, RB Leipzig empata com o Hertha BerlinJogos da La Liga poderão ser disputados às segundas e sextasPor vaias, Bale critica torcedores do Real MadridChelsea pode tentar contratação de "Messi argelino" do Brentford E MAIS:

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