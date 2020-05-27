Marcano, do Porto, ficará afastado por lesão durante três meses

Crédito: MIGUEL RIOPA AFP

O Porto anunciou que Iván Marcano, zagueiro do clube que se lesionou na última quarta-feira, irá permanecer afastado por, pelo menos, três meses.

De acordo com as previsões do clube, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o zagueiro irá perder o restante da temporada e o início da próxima.

Confira a nota oficial:

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, que o seu jogador profissional de futebol, Iván Marcano, foi operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A intervenção cirúrgica, realizada pelo Professor José Carlos Noronha na Ordem de São Francisco, no Porto, decorreu sem intercorrências, seguindo-se agora o plano de reabilitação adequado a este tipo de lesões.