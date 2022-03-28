Marca uhlsport passa a fabricar bolas com tecnologia alemã no Brasil

A uhlsport anunciou a ampliação de seu catálogo de produtos no Brasil e trouxe ao mercado o "know-how" europeu na fabricação de equipamentos. A partir deste mês, a marca alemã passou a confeccionar boa parte de sua linha de bolas no país, utilizando a mesma tecnologia empregada na Europa. Distribuída no país pela First Sports, a empresa já havia adicionado recentemente um parceiro de peso ao seu catálogo, ao fechar um acordo com a CBF para ser a bola oficial do Brasileirão 2022 Série D. A vantagem de ter a tecnologia alemã feita no Brasil permitirá acesso ao produto com preços mais competitivos. Os itens fabricados no Brasil são as bolas de campo, society e futsal, que "importam" tecnologias como a Aerotrack, um revestimento que melhora a trajetória do voo em até 30%, a Low Kick, que proporciona maior controle e menor quique, ideal para o gramado sintético do futebol 7. Além disso, a marca traz também o sistema de dupla colagem dos gomos para maior durabilidade com 0% de absorção de água e a camada interna Neogel, que conta com 5mm de EVA de alta absorção de impacto, para toque mais macio. As versões nacionais são a Dominate Pro (R$ 169,99), a Force 2.0 (R$ 139,99) e a Aerotrack (R$ 109,99), que possuem variações entre o futebol de campo, society e a grande novidade, que é bola de futsal. Todas possuem os mesmos valores sugeridos, e já estão disponíveis nas principais lojas físicas e virtuais do país, assim como no site oficial da marca: www.lojauhlsport.com.br.
- Atuamos no Brasil desde 2019, e ano após ano enxergamos um aumento do interesse do público nos pelos produtos da uhlsport. Começamos, primeiramente, com as luvas de goleiro, passamos para as bolas importadas em 2020 e, agora, ampliamos para as bolas nacionais. Poder trazer a tecnologia alemã e fabricá-las em nosso país é uma conquista enorme, e mostra o cuidado da marca com o Brasil - analisou a gerente de marketing da First, Taynara Diniz, que completou:
- Ter a fabricação nacional das bolas é um passo enorme não apenas em termos de disponibilizarmos produtos mais acessíveis aos praticantes, mas também por possibilitar a criação de materiais ainda mais tecnológicos em solo brasileiro, contribuindo com a indústria local.
A uhlsport é tida como uma das principais marcas de luvas para goleiros no mundo, calçando 30% dos goleiros da Série A do Brasileirão. E as bolas da empresa alemã não ficam para trás, já que a uhlsport é a bola oficial da Ligue 1 e a Ligue 2, os campeonatos nacionais da França, há 5 anos.