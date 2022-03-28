Marca uhlsport passa a fabricar bolas com tecnologia alemã no Brasil

A uhlsport anunciou a ampliação de seu catálogo de produtos no Brasil e trouxe ao mercado o "know-how" europeu na fabricação de equipamentos. A partir deste mês, a marca alemã passou a confeccionar boa parte de sua linha de bolas no país, utilizando a mesma tecnologia empregada na Europa. Distribuída no país pela First Sports, a empresa já havia adicionado recentemente um parceiro de peso ao seu catálogo, ao fechar um acordo com a CBF para ser a bola oficial do Brasileirão 2022 Série D. A vantagem de ter a tecnologia alemã feita no Brasil permitirá acesso ao produto com preços mais competitivos. Os itens fabricados no Brasil são as bolas de campo, society e futsal, que "importam" tecnologias como a Aerotrack, um revestimento que melhora a trajetória do voo em até 30%, a Low Kick, que proporciona maior controle e menor quique, ideal para o gramado sintético do futebol 7. Além disso, a marca traz também o sistema de dupla colagem dos gomos para maior durabilidade com 0% de absorção de água e a camada interna Neogel, que conta com 5mm de EVA de alta absorção de impacto, para toque mais macio. As versões nacionais são a Dominate Pro (R$ 169,99), a Force 2.0 (R$ 139,99) e a Aerotrack (R$ 109,99), que possuem variações entre o futebol de campo, society e a grande novidade, que é bola de futsal. Todas possuem os mesmos valores sugeridos, e já estão disponíveis nas principais lojas físicas e virtuais do país, assim como no site oficial da marca: www.lojauhlsport.com.br.