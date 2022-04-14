Marca de luvas Poker renova com Weverton: 'Parceria vencedora'

A Poker, marca especializada em luvas para goleiros e artigos esportivos, anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o goleiro Weverton. Atual bicampeão da Libertadores e campeão paulista, o craque do Palmeiras e da Seleção Brasileira seguirá como parceiro da marca até o final de 2024.- Se eu pudesse resumir a parceria com a Poker ao longo de todos esses anos, seria 'vencedora'. São mais de 10 anos de parceria e 10 anos de evolução e títulos. Ganhei Olimpíadas com a Seleção (2016), também fiz grandes jogos pela Seleção e pelo Palmeiras. A Poker sempre esteve ali, me ajudando. Fico feliz por mim e também por expor a marca assim - comemora Weverton.

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A Poker é a principal marca de esportes do país, com mais de 35 anos de história e 4.000 lojas atendidas pelo Brasil. São nove linhas de produtos, divididas em 4 grandes focos estratégicos: futebol, natação, ciclismo e fitness. A meta é oferecer produtos diferenciados e competitivos no mercado.

- A luva é o principal companheiro de um goleiro. É importante você ter em suas mãos algo que você confie 100%. É muito bom saber que vou poder continuar usando produtos de qualidade. Para mim, o grande diferencial da Poker é ter variedade, são inúmeros modelos. Isso nos dá muita segurança antes dos jogos. Fico feliz com o crescimento da marca. Sou muito grato por fazer parte deste grande time - completou o experiente atleta, de 34 anos.

A marca busca satisfazer as necessidades dos esportistas em suas diversas modalidades. Por isso, além de Weverton, patrocina outros grandes goleiros e goleiras no campo, nas quadras e nas areias do Brasil, além de dois grandes nadadores: Fernando Schefer e André Pereira.Everson e Jandrei renovados

A Poker patrocina mais de 60 atletas em 14 estados. Outros grandes nomes são Hugo Souza, do Flamengo, e Everson, de volta ao time da Poker. Atual campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa, o defensor do Atlético-MG está de volta e assinou contrato até o final de 2024. Outro que renovou o vínculo com a Poker foi Jandrei, do São Paulo.

A marca tem parcerias ainda com outros grandes goleiros das Séries A e B, como Brenno, Daniel, Danilo Fernandes, Fernando Miguel, Júlio César, Cleiton, Muralha e Jailson.