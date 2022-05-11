Marca de isotônico é a nova patrocinadora do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta terça-feira (10) seu novo patrocinador, a TNT Sports Drink, marca de isotônico, que firmou um acordo com o clube válido por uma temporada.

A empresa fornecerá produtos para o clube e os atletas. O patrocínio assina a chegada da marca no futebol, através de ações com toda a linha de isotônicos do TNT Sports Drink, com quatro sabores: uva, limão, laranja e tangerina.

GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate

TABELA> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do São PauloA marca passa a ser o isotônico oficial do time paulista e, além de fornecer as bebidas, a TNT também vai estampar bolsas de massagem, squeezers, coolers, toalhas, geladeiras dos times, entre outros.

A empresa também estará presente nas placas de anel intermediário do Estádio do Morumbi, no CT da Barra Funda e no CFA de Cotia, ações de Branded Content, ações digitais nas redes sociais do Tricolor, além de ingressos e um camarote.

- Ter uma marca que é referência em seu segmento, como a TNT Energy Drink, e que faz parte de uma empresa com o tamanho da representatividade e importância do Grupo Petrópolis é uma grande satisfação para o São Paulo Futebol Clube - disse Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do clube.