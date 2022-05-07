Maratona de jogos e viagens do São Paulo preocupa Rogério Ceni

A maratona de jogos e viagens que o São Paulo vem enfrentando tem feito com que o técnico Rogério Ceni faça alterações na equipe visando o revezamento e, consequentemente, o descanso dos jogadores para evitar possíveis lesões. Atualmente, o Tricolor disputa três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, com direito a viagens longas e rápidas.

TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022

GALERIA> ATUAÇÕES: Jandrei é um dos raros destaques e salva São Paulo de derrotaNesta semana, o Tricolor foi ao Chile enfrentar o Everton, na quinta-feira (5), pelo torneio continental, retornou ao Brasil na sexta-feira, e já embarca hoje para o Ceará, local onde vai enfrentar o Fortaleza, no domingo, pelo Brasileirão.

O tempo curto entre os jogos das três competições tem feito com que o treinador escale equipes diferentes. No Chile, por exemplo, 11 jogadores - os principais da equipe - ficaram no Brasil: Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Welington, Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, André Anderson, Igor Gomes, Alisson, Eder e Calleri.

- Hoje (quinta-feira) tivemos um time um pouco diferente em relação ao que estamos usando no Campeonato Brasileiro. Não é possível jogar segunda-feira à noite, vir para cá (Chile), quatro horas de viagem, imigração, com o mesmo time e depois ir para Fortaleza. É desumano - desabafou Ceni, após empate sem gols com o Everton.- Por isso precisamos mudar a maioria dos jogadores e tentar fazer treinamentos com os que ficaram, que estão trabalhando no Brasil, para tentar ter força para jogar duas, três competições. Estudamos, fizemos o que era possível - completou o treinador.

No Brasileirão, o São Paulo é o sétimo colocado, com sete pontos. O Tricolor também está perto de garantir a vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e disputará com o Juventude, no dia 12, uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil (o primeiro jogo terminou 2 a 2).