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Maranhão demonstra otimismo em vitória contra o Inter: 'Temos condições de ficar com os três pontos'

Acostumado com bons resultados recentemente contra gigantes equipes do futebol brasileiro, Dragão enfrenta o Colorado no domingo, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 20:00
Crédito: Heber Gomes/ACG
Acostumado com bons resultados recentemente contra gigantes equipes do futebol brasileiro, o Atlético-GO tem pela frente mais um difícil adversário neste final de semana. O compromisso deste domingo, às 18h15, será contra o Internacional, no estádio do Dragão, mas nada que tire a motivação da equipe Goiânia. Willian Maranhão, um dos principais destaques do Atlético, falou sobre a dificuldade da partida e os objetivos da equipe diante do Colorado.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro - Sabemos que o Inter é um time que tem diversos bons jogadores e temos que respeitar ainda mais pelo peso da camisa do outro lado. Porém, sabemos que somente isso não ganha jogo e mostramos isso alguma vezes esse ano e em 2020. Temos condições de fazer uma boa partida e ficar com os três pontos - ponderou.
Com dez gols marcados nos últimos três jogos, o ataque do Internacional está em boa fase, especialmente Yuri Alberto. Com isso, Maranhão falou também sobre os cuidados que o Atlético deve tomar na defesa para não sofrer gols e sair com a vitória.
- Não adianta focarmos somente em um jogador, fazer marcação especial. Com isso, outros ficarão livres para finalizar e sabemos que com Inter não podemos dar espaço para nenhum atleta. Eles tem um aproveitamento alto nas finalizações, então o cuidado que teremos com Yuri, será igual para todos os outros - concluiu.

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