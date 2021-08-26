Maranhão demonstra otimismo em vitória contra o Inter: 'Temos condições de ficar com os três pontos'

Crédito: Heber Gomes/ACG

Acostumado com bons resultados recentemente contra gigantes equipes do futebol brasileiro, o Atlético-GO tem pela frente mais um difícil adversário neste final de semana. O compromisso deste domingo, às 18h15, será contra o Internacional, no estádio do Dragão, mas nada que tire a motivação da equipe Goiânia. Willian Maranhão, um dos principais destaques do Atlético, falou sobre a dificuldade da partida e os objetivos da equipe diante do Colorado.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro - Sabemos que o Inter é um time que tem diversos bons jogadores e temos que respeitar ainda mais pelo peso da camisa do outro lado. Porém, sabemos que somente isso não ganha jogo e mostramos isso alguma vezes esse ano e em 2020. Temos condições de fazer uma boa partida e ficar com os três pontos - ponderou.

Com dez gols marcados nos últimos três jogos, o ataque do Internacional está em boa fase, especialmente Yuri Alberto. Com isso, Maranhão falou também sobre os cuidados que o Atlético deve tomar na defesa para não sofrer gols e sair com a vitória.