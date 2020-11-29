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'Maradona tinha paixão pelo futebol, mas Messi não tem', diz Jorge Jesus

Ex-Flamengo, em entrevista coletiva, fala que jogador do Barcelona e Cristiano Ronaldo não são com atletas de antigamente. Mister também diz que Maradona e Pelé são os maiores...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 19:10

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 19:10

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
Como sempre polêmico, o técnico Jorge Jesus voltou a dar mais uma de suas declarações impactantes. Em entrevista coletiva neste domingo, o comandante da equipe de Lisboa falou sobre a morte de Maradona, a quem considerou como o "maior da história ao lado de Pelé", mas disse que 'El Pibe' tinha uma coisa que Messi, outro ídolo argentino, não tem: a paixão pelo futebol.- O maior, na minha opinião, o maior jogador de futebol da história do mundo. Ele (Maradona) e Pelé. Pelé ainda está lá, está vivo. Maradona, não só aquilo que era como gênio, como jogador, tecnicamente. Mas a forma como ele demonstrava. Para mim essa é a diferença do Maradona. É um jogador do topo do mundo, mas tinha paixão pelo jogo. Nasceu para ser jogador do futebol. Nasceu com tudo, com talento. Não é um produto trabalhado - disse Jesus, que completou:
- Eu penso que hoje os dois grandes jogadores do mundo, o (Cristiano) Ronaldo e o Messi, o Ronaldo tem um pouquinho disso. Messi não tem nada. Não tem nada que eu digo de paixão. São os dois grandes jogadores do mundo.
O Benfica, de Jorge Jesus, entra em campo nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), fora de casa contra o Marítimo. O jogo é válido pelo Campeonato Português.

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