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futebol

Máquina de gols! Náutico é o melhor ataque da Série B

Timbu demonstra poder de fogo no sistema ofensivo e já marcou 17 gols até o momento...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 10:10
Crédito: Divulgação/Tiago Caldas/CNC
O Náutico é a grande sensação da Série B. Após nove partidas disputadas, o time de Hélio dos Anjos está no topo da classificação, com 21 pontos conquistados.
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Com um futebol ofensivo, o Timbu tem deixados seus rivais para trás e surpreendido na competição, que possui uma grande quantidade de campeões nacionais.
Ataque
A principal força do Náutico vem no sistema ofensivo, onde a variedade de jogadores para decidir tem feito a diferença.
O desempenho é tão positivo, que faz o clube pernambucano aparecer como o melhor ataque da competição, com 17 gols marcados.
Último jogo
Vale lembrar, que o resultado contra o Operário-PR de 5 a 0, ajudou o Timbu a alcançar o posto de melhor ataque da Série B.

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