Máquina de gols! Náutico é o melhor ataque da Série B

Crédito: Divulgação/Tiago Caldas/CNC

O Náutico é a grande sensação da Série B. Após nove partidas disputadas, o time de Hélio dos Anjos está no topo da classificação, com 21 pontos conquistados.

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Com um futebol ofensivo, o Timbu tem deixados seus rivais para trás e surpreendido na competição, que possui uma grande quantidade de campeões nacionais.

Ataque

A principal força do Náutico vem no sistema ofensivo, onde a variedade de jogadores para decidir tem feito a diferença.

O desempenho é tão positivo, que faz o clube pernambucano aparecer como o melhor ataque da competição, com 17 gols marcados.

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