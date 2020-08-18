Manutenção de ritmo do elenco no Ceará é mantida com jogo-treino

Crédito: Divulgação/CearáSC

O pouco tempo de preparação e a necessidade em adendo de manter todas as peças do plantel em forma levaram o Ceará a recorrer a um jogo-treino para os nomes que não atuaram no último fim de semana frente ao Atlético-MG em Belo Horizonte.

A equipe em questão enfrentou o time dos Atletas de Cristo nessa segunda-feira (18) no CT de Porangabuçu e venceu por 2 a 1 (Bergson marcou duas vezes para o Vozão) sendo que o marcador do gol sofrido pelos Atletas de Cristo é de um velho conhecido do torcedor do Vozão: o atacante Ciel, com passagem pelo clube em quatro oportunidades.

Enquanto os atletas não utilizados por Guto Ferreira estavam em campo, os demais nomes do plantel passaram pelo conhecido processo de regeneração onde estão incluídos exames físicos e fisiológicos para detectar o risco de lesão além de trabalhos voltados a recuperação.

O ato de poupar jogadores, aliás, tem sido uma premissa bastante usada por Guto desde que chegou. Tendo estreado na equipe depois da pausa forçada das competições em razão da pandemia, ele comandou o Ceará em 11 jogos e usou 29 dos 34 nomes que podem ser usados no momento, pois o 35° integrante (o centroavante Rodrigão) está machucado.