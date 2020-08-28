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Manuel Pellegrini critica postura de Koeman com relação a Luis Suárez

Técnico do Betis disse que treinador do Barcelona faltou com respeito em relação ao atacante uruguaio. Holandês chega no clube catalão com grande pressão...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 11:54

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 11:54
Crédito: Reprodução/Instagram @luissuarez9
O novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, foi criticado por Manuel Pellegrini, treinador do Betis, por conta da forma como o holandês disse que não contava mais com o atacante Luis Suárez, através de uma ligação telefônica. Em entrevista à “ESPN”, o comandante com passagem pelo Manchester City acredita que não houve respeito com o centroavante uruguaio.
- Pessoalmente, não me parece correto. Como treinador, é preciso ter convicção e frontalidade para falar com um jogador cara a cara e dizer a ele que não vai continuar jogando. Eu fiz isso várias vezes e dói, mas fazer isso pelo telefone me parece uma falta de respeito do treinador para com os jogadores.Informações indicam que a ligação entre Koeman e Suárez durou apenas um minuto mesmo com o uruguaio tendo mais um ano de contrato com o Barcelona. Koeman chega sob pressão ao se desfazer de grandes nomes do elenco e por conta da decisão de Messi de deixar o clube. Ainda não se sabe ao certo quem ficará e quem irá sair para esta temporada.

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