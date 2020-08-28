Manuel Pellegrini critica postura de Koeman com relação a Luis Suárez

O novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, foi criticado por Manuel Pellegrini, treinador do Betis, por conta da forma como o holandês disse que não contava mais com o atacante Luis Suárez, através de uma ligação telefônica. Em entrevista à “ESPN”, o comandante com passagem pelo Manchester City acredita que não houve respeito com o centroavante uruguaio.

- Pessoalmente, não me parece correto. Como treinador, é preciso ter convicção e frontalidade para falar com um jogador cara a cara e dizer a ele que não vai continuar jogando. Eu fiz isso várias vezes e dói, mas fazer isso pelo telefone me parece uma falta de respeito do treinador para com os jogadores.Informações indicam que a ligação entre Koeman e Suárez durou apenas um minuto mesmo com o uruguaio tendo mais um ano de contrato com o Barcelona. Koeman chega sob pressão ao se desfazer de grandes nomes do elenco e por conta da decisão de Messi de deixar o clube. Ainda não se sabe ao certo quem ficará e quem irá sair para esta temporada.