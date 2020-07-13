Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manuel Neuer é flagrado cantando música de banda fascista croata

A canção está ligada a alguns movimentos nazistas e
foi banida em alguns países, como na Alemanha...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 16:15
Crédito: HANNIBAL HANSCHKE / AFP
De férias na Croácia, Manuel Neuer teve seu nome ligado a polêmicas nesta segunda-feira. O goleiro alemão foi filmado cantando uma música fascista que costuma estar vinculada à extrema-direita do país.
O vídeo foi divulgado pelo "Bild" e mostra o alemão em um barco com alguns amigos e o treinador de goleiros do Bayern, Toni Tapalovic.
A música, "Lijepa li si" ("Você é tão bonita"), é de Marko Perkovic. O cantor é admirador do Movimento Revolucionário Croata Ustashas, uma organização paramilitar fascista e ultranacionalista. A canção, por estar associada a movimentos nazistas, foi banida em alguns países, como a Alemanha. O Bayern de Munique e o jogador não se manifestaram sobre o assunto, mas seu empresário disse ao “Bild” que o goleiro não fala croata e não entende a música.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados