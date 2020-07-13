Manuel Neuer é flagrado cantando música de banda fascista croata

De férias na Croácia, Manuel Neuer teve seu nome ligado a polêmicas nesta segunda-feira. O goleiro alemão foi filmado cantando uma música fascista que costuma estar vinculada à extrema-direita do país.

O vídeo foi divulgado pelo "Bild" e mostra o alemão em um barco com alguns amigos e o treinador de goleiros do Bayern, Toni Tapalovic.

A música, "Lijepa li si" ("Você é tão bonita"), é de Marko Perkovic. O cantor é admirador do Movimento Revolucionário Croata Ustashas, uma organização paramilitar fascista e ultranacionalista. A canção, por estar associada a movimentos nazistas, foi banida em alguns países, como a Alemanha. O Bayern de Munique e o jogador não se manifestaram sobre o assunto, mas seu empresário disse ao “Bild” que o goleiro não fala croata e não entende a música.