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Manto da Massa ultrapassa as 120 mil unidades vendidas e gera faturamento de R$ 24 milhões

O Atlético-MG contabiliza a ótima performance da camisa, criada por um torcedor em um concurso público...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 19:29

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 19:29

Crédito: O Manto Massa repetiu o sucesso do concurso de 2020, gerando uma renda milionária para o alvinegro-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG segue colhendo o sucesso do Manto da Massa 113, concurso público realizado pelo clube mineiro para que um torcedor desenvolvesse uma camisa para o alvinegro. O Galo divulgou os números da iniciativa durante uma live para balanço da segunda edição do produto. O resultado, segundo o clube, teve mais de 120 mil camisas vendidas em sete dias, gerando faturamento bruto de R$ 24 milhões, sendo que o Galo deverá lucrar 30% do valor total. O Manto da Massa 113, edição 2020, foi escolhido por meio de votação popular, com 500 modelos inscritos. O vencedor foi Lucas Adriano de Sousa, que recebeu aproximadamente 14 mil, dos mais de 57 mil votos válidos. O clube mineiro registrou vendas em todos os estados brasileiros, com 10 mil unidades vendidas fora de Minas Gerais e ainda duas mil unidades no exterior. A camisa impulsionou o programa de sócios do clube, que saltou de 52 mil para 63.500 sócios no total, ganho de 11.500 novos adeptos. O Atlético diz que as camisas serão entregues em novembro e prometeu evitar problemas de logística, como os apresentados em 2020.

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