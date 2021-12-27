Manto da Massa, do Atlético-MG, é eleita a camisa mais bonita do mundo

Um dos grandes acertos do Atlético-MG no relacionamento com o seu torcedor foi a confecção do Manto da Massa, concurso realizado entre os atleticanos para desenhar uma camisa do clube. Em duas edições, o Galo conseguiu vendas de milhares de peças e o reconhecimento de rivais que fora uma ação de sucesso. E, o clube mineiro teve nova celebração com o Mando da Massa, o 113, alusivo aos 113 anos de vida do alvinegro, celebrados em 2021. O Manto da Massa 113, desenhado por um torcedor, foi eleito como o uniforme de clube mais bonito do mundo segundo levantamento foi feito pelo jornal "O Globo". A camisa alvinegra recebeu 17 mil votos, dos cerca de 57 mil válidos. Veja o ranking das camisas mais bonitas do mundo:
1º: Atlético-MG – Le Coq Sportif (Manto da Massa 113)
2º: Ajax-HOL – Adidas (Bob Marley)
3º: Venezia FC-ITA – Kappa (Trompe L’Oeil)
4º: CRB – Regatas (camisa feita por um torcedor)
5º: Red Bull Bragantino – Nike (Carijó)
6º: Genoa CFC-Itália – Kappa (segundo uniforme)
7º: Ponte Preta – 1900+ (121 anos)
8º: Corinthians – Nike (terceiro uniforme, roxo)