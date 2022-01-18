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Mantimentos enviados pelo São Paulo para ajudar vítimas das enchentes chegam à Bahia

Clube conseguiu arrecadar 240 toneladas de alimentos e itens básicos para auxiliar pessoas atingidas pelas fortes chuvas no estado...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 17:30

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 17:30

Os alimentos e itens básicos arrecadados pelo São Paulo para ajudar pessoas atingidas pelas enchentes na Bahia chegaram ao Estado. O Tricolor de Aço registrou a chegada dos caminhões com os mantimentos em Ilhéus. - Em Ilhéus. Parte dos caminhões com mantimentos da ação conjunta entre Bahia e São Paulo para os atingidos pelas chuvas no nosso Estado chegou. E ainda dá pra ajudar online! Já são mais R$ 50 mil arrecadados pela internet - escreveu o Bahia nas redes sociais.
Para doar qualquer quantia online, basta entrar no site da Kickante e fazer a sua doação. Até o último dia 16, foram arrecadas 240 toneladas de doações, entre alimentos, água e produtos de higiene. O São Paulo realizou uma campanha intensa de doação, com a presença de ídolos e ajuda de patrocinadores do clube.
Crédito: MantimentosarrecadadospeloSãoPaulochegaramàBahia(Foto:Divulgação/Bahia

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