Mantimentos enviados pelo São Paulo para ajudar vítimas das enchentes chegam à Bahia

Os alimentos e itens básicos arrecadados pelo São Paulo para ajudar pessoas atingidas pelas enchentes na Bahia chegaram ao Estado. O Tricolor de Aço registrou a chegada dos caminhões com os mantimentos em Ilhéus. - Em Ilhéus. Parte dos caminhões com mantimentos da ação conjunta entre Bahia e São Paulo para os atingidos pelas chuvas no nosso Estado chegou. E ainda dá pra ajudar online! Já são mais R$ 50 mil arrecadados pela internet - escreveu o Bahia nas redes sociais.
Para doar qualquer quantia online, basta entrar no site da Kickante e fazer a sua doação. Até o último dia 16, foram arrecadas 240 toneladas de doações, entre alimentos, água e produtos de higiene. O São Paulo realizou uma campanha intensa de doação, com a presença de ídolos e ajuda de patrocinadores do clube.