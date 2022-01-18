Mantimentos enviados pelo São Paulo para ajudar vítimas das enchentes chegam à Bahia

Os alimentos e itens básicos arrecadados pelo São Paulo para ajudar pessoas atingidas pelas enchentes na Bahia chegaram ao Estado. O Tricolor de Aço registrou a chegada dos caminhões com os mantimentos em Ilhéus. - Em Ilhéus. Parte dos caminhões com mantimentos da ação conjunta entre Bahia e São Paulo para os atingidos pelas chuvas no nosso Estado chegou. E ainda dá pra ajudar online! Já são mais R$ 50 mil arrecadados pela internet - escreveu o Bahia nas redes sociais.