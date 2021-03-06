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Mantendo nova rotina, São Paulo treina no CT em dia de San-São

Depois de chegada da comissão técnica do argentino, Tricolor realiza trabalhos em dias de jogos como mandante. São Paulo enfrenta o Santos, às 19h, no Morumbi...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 13:21

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 13:21
Crédito: Divulgação/Twitter
O São Paulo treinou na manhã deste sábado, dia em que enfrenta o Santos, às 19h, no Estádio do Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com a chegada de Hernán Crespo, o elenco do Tricolor agora realiza atividades nos dias de jogos como mandante.
A rotina começou no dia da partida contra o Botafogo-SP, pela primeira rodada do estadual, em que o Tricolor empatou por 1 a 1. A ideia da comissão técnica do Tricolor é dar mais consistência ao novo estilo de jogo e facilitar o entendimento das ideias para um bom aproveitamento em campo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Segundo divulgado pelo clube, o elenco fez atividades táticas e de ativação na manhã que antecede a partida, prática comum com a comissão técnica. O Tricolor espera manter a boa fase após a goleada por 4 a 0 contra a Inter de Limeira, fora de casa, na última quarta-feira (3). Os gols da vitória foram marcados por Gabriel Sara, Pablo, Luciano e Rojas. O time apresentou um bom rendimento sob o comando do treinador Hernán Crespo e deve repetir a escalação para enfrentar o Peixe, embora a excelente atuação de Rojas possa colocar uma dúvida na cabeça do argentino. Uma possível escalação tem: Volpi; Léo, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo

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