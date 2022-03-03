Mantendo desempenho de 2021, Fortaleza inicia ano com números avassaladores

Vindo de uma temporada especial com a conquista de vaga inédita na Libertadores e a consolidação do trabalho feito pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza segue firme no seu alto desempenho quando o assunto são os primeiros compromissos de 2022.Confira o conteúdo do LANCE! também no TikTokSão oito partidas disputadas pelo Leão do Pici até o momento, sendo seis delas válidas pela fase de grupos da Copa do Nordeste e apenas duas pelo Campeonato Cearense. Diante do regulamento implementado nos últimos anos, tanto o tricolor como o arquirrival, Ceará, entram diretamente na segunda fase.

Dentro dessa amostra, a equipe venceu cinco compromissos e empatou outros três, marcando 20 gols e sofrendo apenas cinco. As estatísticas em questão colocam o Fortaleza na semifinal do estadual (onde enfrentará o Ferroviário) bem como na liderança do Grupo A do Nordestão com 12 pontos.

Restando apenas duas rodadas a serem disputadas e com sete pontos na frente do Campinense, quinto colocado da chave, o clube está matematicamente classificado para o mata-mata do torneio que levantou a taça em 2019.

O próximo compromisso onde a única equipe de Série A invicta tentará sustentar o posto vai ser no sábado (5), às 17h45 (de Brasília), em visita a equipe do Altos no Estádio Lindolfinho.