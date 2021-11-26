Mantém o tabu? São Paulo nunca perdeu para o Sport no Morumbi

O São Paulo joga contra o Sport neste sábado (27), às 21h30, buscando se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e manter um tabu histórico de nunca ter perdido para a equipe pernambucana no Morumbi. Além disso, a equipe pernambucana não marca um gol no Morumbi há 14 anos. As equipes já se enfrentaram 21 vezes na casa são-paulina, com 19 vitórias do São Paulo e dois empates. As únicas ocasiões que o Leão conseguiu sair com um ponto foram em 2018, no empate sem gols e 2016, novamente numa igualdade sem tentos.

O último jogo entre eles no Morumbi terminou com vitória do São Paulo por 1 a 0. Na época comandado por Fernando Diniz, o Tricolor venceu com gol de Luciano, desfalque no jogo de amanhã por conta de uma lesão no punho.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Vale lembrar que uma vitória do São Paulo praticamente rebaixará o Sport, que está na penúltima colocação do Brasileirão, com 33 pontos. O Tricolor é o 14º colocado, com 42 pontos conquistados.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS ENTRE SÂO PAULO E SPORT NO MORUMBISão Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 2020São Paulo 0 x 0 Sport - Brasileiro de 2018São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 2017São Paulo 0 x 0 Sport - Brasileiro de 2016São Paulo 3 x 0 Sport - Brasileiro de 2015São Paulo 2 x 0 Sport - Brasileiro de 2014São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 2012São Paulo 4 x 0 Sport - Brasileiro de 2009São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 2008São Paulo 3 x 1 Sport - Brasileiro de 2007 - último gol do Sport no MorumbiSão Paulo 4 x 1 Sport - Brasileiro de 1999São Paulo 4 x 2 Sport - Brasileiro de 1997São Paulo 1 x 0 Sport - Brasileiro de 1995São Paulo 2 x 0 Sport - Brasileiro de 1991São Paulo 3 x 0 Sport - Copa União 1988São Paulo 3 x 2 Sport - Copa Brasil 1986São Paulo 2 x 0 Sport - Taça de Ouro 1983São Paulo 3 x 1 Sport - Taça de Ouro 1983São Paulo 4 x 3 Sport - Copa Brasil 1977São Paulo 2 x 1 Sport - Campeonato Nacional de Clubes 1974