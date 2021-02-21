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futebol

Mansur foca em bom fim de temporada no Santa Clara

Lateral-esquerdo vive bom momento em Portugal e é titular absoluto da equipe de Açores...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 14:43

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 14:43

Crédito: Divulgação / Santa Clara
Reforço do Santa Clara para a temporada atual, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Atlético-MG, revelou sua principal meta neste fim de época no clube português: manter a intensidade até o fim do campeonato. Segundo o jogador, ele tem trabalhado muito para fazer uma ótima sequência com o elenco.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- Estou trabalhando muito para continuar melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube. Venho me dedicando muito para fazer a minha história no clube com boas atuações. Estou muito feliz e motivado no clube. Espero terminar a temporada com ótimas partidas - disse.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
Ainda de acordo com atleta, que tem passagem por Vitória, Bahia e Sport, o Santa Clara tem tudo para terminar bem o ano.
- Vamos trabalhar para encerrarmos o ano com vitórias e boas atuações. O elenco está muito motivado e ansioso para essas próximas semanas.

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