Mano Pölking, técnico da Tailândia sonha com seleção na Copa do Mundo de 2026

Mano Pölking, gaúcho de Montenegro no Rio Grande do Sul, é um dos poucos brasileiros que treinam seleções estrangeiras atualmente. Aos 45 anos, já estreiou conquistando a Suzuki Cup, torneio disputado entre países asiáticos. Agora, o técnico sonha e tem como meta classificar a Tailândia para a Copa do Mundo de 2026.- Estou há dez anos na Tailândia e realizei ótimos trabalhos que me gabaritaram para chegar à seleção. Hoje me sinto plenamente preparado para buscar os objetivos que a federação estabeleceu. Vejo as classificações para a próxima Copa da Ásia e a Copa do Mundo de 2026 como absolutamente plausíveis - declarou Mano.

O comandante já chefiou o time do Bangkok United e, hoje, tenta implementar seu estilo de jogo com posse de bola na seleção. Ele acredita que é o caminho a ser seguido e que seus atletas estão assimilando o trabalho.

- É a maneira que eu acredito ser a mais eficiente para se vencer uma partida. Nesse projeto à frente da seleção tailandesa tenho buscado inserir essa ideia de jogo na mente dos jogadores e creio que venho tendo sucesso - afirmou o técnico.Antes de se tornar treinador da seleção tailandesa, foi auxiliar e ex-jogador com passagens pelo futebol da Alemanha, Suécia e do Chipre.