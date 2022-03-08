Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mano Pölking, técnico da Tailândia sonha com seleção na Copa do Mundo de 2026

Brasileiro está otimista com início do trabalho e tem como meta classificar seleção tailandesa para maior competição de futebol do mundo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2022 às 14:39

Publicado em 08 de Março de 2022 às 14:39

Mano Pölking, gaúcho de Montenegro no Rio Grande do Sul, é um dos poucos brasileiros que treinam seleções estrangeiras atualmente. Aos 45 anos, já estreiou conquistando a Suzuki Cup, torneio disputado entre países asiáticos. Agora, o técnico sonha e tem como meta classificar a Tailândia para a Copa do Mundo de 2026.- Estou há dez anos na Tailândia e realizei ótimos trabalhos que me gabaritaram para chegar à seleção. Hoje me sinto plenamente preparado para buscar os objetivos que a federação estabeleceu. Vejo as classificações para a próxima Copa da Ásia e a Copa do Mundo de 2026 como absolutamente plausíveis - declarou Mano.
O comandante já chefiou o time do Bangkok United e, hoje, tenta implementar seu estilo de jogo com posse de bola na seleção. Ele acredita que é o caminho a ser seguido e que seus atletas estão assimilando o trabalho.
- É a maneira que eu acredito ser a mais eficiente para se vencer uma partida. Nesse projeto à frente da seleção tailandesa tenho buscado inserir essa ideia de jogo na mente dos jogadores e creio que venho tendo sucesso - afirmou o técnico.Antes de se tornar treinador da seleção tailandesa, foi auxiliar e ex-jogador com passagens pelo futebol da Alemanha, Suécia e do Chipre.
Crédito: ManoPölkingéumdospoucosbrasileiroscomotécnicoemseleçõesestrangeiras-Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados