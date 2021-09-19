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Mano Menezes é demitido do Al-Nassr depois de 11 jogos no comando do clube da Arábia Saudita

Comandante brasileiro não resiste à derrota para o Al-Ittihad em casa pelo Campeonato Saudita e deixa a equipe com 67% de aproveitamento em cinco meses de trabalho...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 15:01

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 15:01

Crédito: Divulgação
Contratado em abril pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, o técnico Mano Menezes foi demitido da equipe do Oriente Médio neste domingo. Após apenas 11 partidas, o treinador brasileiro deixa o clube com sete vitórias, um empate e três derrotas, em um aproveitamento de aproximadamente 67%.No último sábado, o Al-Nassr foi derrotado em casa por 3 a 1 para o Al-Ittihad, pela quinta rodada do Campeonato Saudita, e o treinador não resistiu à pressão. Em oitavo na competição nacional, ele também deixa a equipe classificada para as quartas de final da Champions League da Ásia.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
- Foi uma decisão do clube interromper o contrato. O treinador e sua equipe técnica agradecem a torcida e aos jogadores do Al-Nassr pelo tempo em que estiverem juntos. E ao povo saudita pela bela recepção. Aprendemos muito durante este período - disse Mano Menezes após o desligamento. + Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anos
Esta foi a segunda vez que Mano Menezes trabalhou fora do país. Anteriormente, o treinador comandou o Shandong Luneng, da China, entre janeiro e junho de 2016. Seu último trabalho no Brasil foi no Bahia, clube que treinou de setembro até dezembro de 2020.

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