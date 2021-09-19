Mano Menezes é demitido do Al-Nassr depois de 11 jogos no comando do clube da Arábia Saudita

Crédito: Divulgação

Contratado em abril pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, o técnico Mano Menezes foi demitido da equipe do Oriente Médio neste domingo. Após apenas 11 partidas, o treinador brasileiro deixa o clube com sete vitórias, um empate e três derrotas, em um aproveitamento de aproximadamente 67%.No último sábado, o Al-Nassr foi derrotado em casa por 3 a 1 para o Al-Ittihad, pela quinta rodada do Campeonato Saudita, e o treinador não resistiu à pressão. Em oitavo na competição nacional, ele também deixa a equipe classificada para as quartas de final da Champions League da Ásia.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions League

- Foi uma decisão do clube interromper o contrato. O treinador e sua equipe técnica agradecem a torcida e aos jogadores do Al-Nassr pelo tempo em que estiverem juntos. E ao povo saudita pela bela recepção. Aprendemos muito durante este período - disse Mano Menezes após o desligamento. + Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anos